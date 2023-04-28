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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 11:49

Мигранта со шрамом на голове разыскивают за изнасилование 20-летней москвички на берегу Финского залива под Петербургом

Мужчина вывез пьяную девушку за город, надругался, а потом бросил одну
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина со шрамом на голове ищут за изнасилование девушки на берегу Финского залива

Мужчина со шрамом на голове ищут за изнасилование девушки на берегу Финского залива

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, изнасиловавшего 20-летнюю туристку из Москвы. Мигрант вывез девушку на берег Финского залива, где надругался, а после бросил одну. Пострадавшая запомнила приметы своего обидчика. Об этом 28 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В пятом часу утра девушка вышла из заведения на канале Грибоедова, где выпивала. На улице она познакомилась с мужчиной, который представился гражданином Таджикистана. Он предложил москвичке покататься по городу на машине, - рассказал источник.

Девушка согласилась и села в автомобиль к незнакомцу. Тот отвез ее на берег Финского залива, где напал и изнасиловал. После этого посадил снова в машину, отвез в Ломоносов, где оставил одну.

Туристка рассказала, что насильник был ростом 160 сантиметров, крепкого телосложения, с бородой и короткими волосами, а на голове от правого уха до затылка у него красовался шрам.