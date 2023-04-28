Мигранта со шрамом на голове разыскивают за изнасилование 20-летней москвички на берегу Финского залива под Петербургом

Мужчина со шрамом на голове ищут за изнасилование девушки на берегу Финского залива Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину, изнасиловавшего 20-летнюю туристку из Москвы. Мигрант вывез девушку на берег Финского залива, где надругался, а после бросил одну. Пострадавшая запомнила приметы своего обидчика. Об этом 28 апреля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В пятом часу утра девушка вышла из заведения на канале Грибоедова, где выпивала. На улице она познакомилась с мужчиной, который представился гражданином Таджикистана. Он предложил москвичке покататься по городу на машине, - рассказал источник.

Девушка согласилась и села в автомобиль к незнакомцу. Тот отвез ее на берег Финского залива, где напал и изнасиловал. После этого посадил снова в машину, отвез в Ломоносов, где оставил одну.

Туристка рассказала, что насильник был ростом 160 сантиметров, крепкого телосложения, с бородой и короткими волосами, а на голове от правого уха до затылка у него красовался шрам.