Фасады домов ЖК Meltzer Hall в Петербурге сделают из натурального камня пироксенита

В жилом комплексе встроены и пристроены помещения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Градостроительный Совет Петербурга одобрил корректировку фасадных решений жилого комплекса Meltzer Hall, который находится на набережной реки Карповка. Проект разработало бюро «Студия 44» по заказу АО «Петроцентр». Об этом сообщает комитет по градостроительству и архитектуре.

- Фасады дома будут созданы из пироксенита. Этот натуральный камень относится к магматической горной породе, цвет которого варьируется от черного и темно-зеленого до золотистого и белого. Он обладает свойством менять оттенок в зависимости от влажности, - рассказал директор ГК «Альфа Фаберже» Виталий Бахарев.

На кровле зданий расположены «дымовые» трубы и мансардные окна. Специалисты применили разные способы облицовки камня: от «скалы» до «бучарды».

В жилом комплексе встроены и пристроены помещения, есть подземная парковка, встроенное детское образовательное учреждение. В рамках реализации проекта отреставрируют объекты культурного наследия и приспособят их для современного использования.