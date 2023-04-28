В Петербурге собак выше 25 сантиметров хотят обязать носить намордники

В Петербурге собак ростом от 25 сантиметров могут обязать носить намордники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге хотят надеть намордники на всех собак, чей рост в холке выше 25 сантиметров. Такое предложение поступило в Законодательное собрание от Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Сейчас в Петербурге только владельцы собак выше 40 сантиметров должны выгуливать питомца на поводке или в наморднике. Об этом 28 апреля 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Есть, например американские булли, они в холке от 40 сантиметров, но среди них встречают и собаки 37 сантиметров. Они агрессивные, но привлечь сотрудники Комитета за выгул без поводка и намордника их не могут, - объяснила такое предложение председатель комитета Комитета Лилия Староуситовская.

В комитете добавили, что исключение можно сделать для щенков до трех месяцев, если они крупных пород.

Также начальник Управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев добавил, что разделять не по росту, а по породам, кому следует носить намордник, а кому нет, очень сложно.

- Доказать принадлежность собаки к определенной породе в рамках судебного заседания чрезвычайно сложно, а в ряде случаев - невозможно, - отметил он.