Режим работы в Ленинградском зоопарке продлят на час с 1 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Режим работы поменяют в Ленинградском зоопарке с понедельника, 1 мая. Об этом накануне сообщили в пресс-службе зверинца. Теперь навестить животных можно будет с 10 утра до 21 часа вечера каждый день.

- Вход в зоопарк будет закрываться на час раньше, то есть в 20:00. Так что в белые ночи вы сможете пойти на долгие верчение прогулки среди экзотических животных и растений в самом сердце Северной столицы, - говорится в сообщении.

В первый день нового режима работы, 1 мая, в Ленинградском зоопарке проведут большую праздничную программу под названием «Сообщение для общения». Для посетителей проведут показательные кормления, квест, лекцию, экскурсию, мастер-классы.

Напомним, сейчас Ленинградский зоопарк ищет землю для загородного филиала с крупными животными.