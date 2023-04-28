Крыша кинотеатра «Художественный» загорелась на Невском проспекте

В Северной столице загорелась крыша кинотеатра «Художественный». Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятничным вечером, 28 апреля, в Центральном районе Северной столицы загорелся мансардный этаж 67-го дома на Невском проспекте. Так, как стало известно, находится кинотеатр «Художественный». Из здания, где разрастался огонь, сотрудники МЧС вывели 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Очевидцы сообщили о возгорании в пожарную часть в 20:26. Свидетели происшествия переживали, что огонь перекинется на нижние этажи и распространиться на магазины, а также гостиницу, которая находится в здании. Но пожарные прибыли на место происшествия максимально оперативно – буквально через три минуты. К этому времени пожар успел охватить только 15 квадратных метров мансарды. Чтобы успокоить последние языки пламени, потребовалось 25 сотрудников МЧС, пять пожарных машин и чуть меньше часа времени.