Гостиницу «Октябрьская» в Петербурге ждет реконструкция за 1 млрд рублей

В отеле открыты 450 номеров для гостей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гостиницу «Октябрьская», расположенную на площади Восстания, ждут перемены. В популярном у туристов месте размещения готовятся провести реконструкцию, сообщают «Ведомсти». Работы планируется начать до конца этого года.

По информации издания, обновление гостиницы проведут на средства программы льготного кредитования инвесторов на строительство отелей. Общие затраты на работы оцениваются в 1 миллиард рублей.

- Отелю «Октябрьская» предстоит плановая реновация и реконструкция, мы хотим обновить интерьер, номерной фонд, общественные зоны», – рассказал изданию директор управляющей компании Citytel Group Андрей Петелин.

В гостинице функционируют 450 номеров. Обновлять будут всю территорию отеля кроме зоны ресепшен, которую обновили немного раньше. При этом закрывать отель не будут, просто работы проведут в низкий туристический сезон. В год намерены закрывать на ремонт по 150 номеров, значит полностью обновленной гостиница предстанет перед Петербургом примерно в 2026 году.