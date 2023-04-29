Мобильная служба помощи туристов вновь заработала в Петербурге

Волонтеры будут отвечать на вопросы путешественников в центре города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 29 апреля, в Петербурге официально начался летний туристический сезон. Ко встрече с путешественниками приготовилась мобильная служба помощи, она уже возобновила работу.

Как сообщили в пресс-службе комитета по туризму, волонтеры в примечательной голубой форме и на сигвеях вновь готовы помочь с ответами на различные вопросы гостей. Дежурить волонтеры будут по всему центру Петербурга, подсказывать маршруты, советовать интересные события и общественные пространства.

- В прошлом году мы приняли порядка 8 миллионов туристов и, надеюсь, в этом году увеличим их число. Уверен, мы восстановим допандемийное количество гостей Петербурга, - заявил спикер Заксобрания Александр Бельский.

Вице-губернатор Борис Пиотровский заметил, что по поручению президента власти Петербурга обновляют туристскую инфраструктуру города и переориентируют отрасль на внутренний туризм.

А еще на Дворцовой площади открылся обновленный туристско-информационный павильон. Главному павильону города обновили подсветку и сделали стильную фотозону.