Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2023 6:24

Неизвестные подорвали опору линии электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти

Рядом удалось разминировать еще один заряд с взрывателем
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На электроснабжение населенных пунктов это никак не повлияло ФОТО: пресс-служба губернатора Ленобласти

На электроснабжение населенных пунктов это никак не повлияло ФОТО: пресс-служба губернатора Ленобласти

Опору линии электропередачи подорвали в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленобласти в ночь на 1 мая. На электроснабжение ближайших населенных пунктов это никак не повлияло, но на соседней опоре был также обнаружен неизвестный предмет. Предположительно это взрывное устройство.

- На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры, - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Гражданская инфраструктура не нарушена - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

Губернатор также сообщил, что со второй опоры уже удалось снять заряд со взрывателем. Угроза подрыва ликвидирована.