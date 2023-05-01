Неизвестные подорвали опору линии электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти

На электроснабжение населенных пунктов это никак не повлияло ФОТО: пресс-служба губернатора Ленобласти

Опору линии электропередачи подорвали в Сусанинском поселении Гатчинского района Ленобласти в ночь на 1 мая. На электроснабжение ближайших населенных пунктов это никак не повлияло, но на соседней опоре был также обнаружен неизвестный предмет. Предположительно это взрывное устройство.

- На месте работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры, - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Гражданская инфраструктура не нарушена - сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме.

Губернатор также сообщил, что со второй опоры уже удалось снять заряд со взрывателем. Угроза подрыва ликвидирована.