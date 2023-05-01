Мощный пожар охватил ангар в Невском районе Петербурга

На месте работают пожарные ФОТО: предоставлено КП-СПб

Мощный пожар охватил ангар на Приневской улице в Невском районе Санкт-Петербурга днем 1 мая. Над зданием стоит высокий столб черного дыма. На месте уже работают пожарные. Для ликвидации возгорания на место направили 7 машин и 32 человека личного состава МЧС.

- Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.

Причина пожара пока также не установлена. Известно, что ангар горит по всей площади - 15x30 метров. В 15:01 пожару был присвоен номер 1-БИС.