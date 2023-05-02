Спрос на курьеров вырос в Петербурге на 68% за год

Спрос на курьеров в Петербурге за год вырос на 68% Фото: Олег ЗОЛОТО

Начиная с пандемии профессия курьеров стала более востребованной. Но даже после того, как болезнь стала более рядовой, курьеры работу не потеряли. За последний год в Санкт-Петербурге спрос на курьеров вырос на 68 процентов. Об этом 2 мая 2023 года в своем исследовании сообщает сервис hh.ru.

- В Петербурге на данный момент ищут более 2,5 тысяч курьеров. Плюс в такой работе, что человек сам может регулировать свой график и совмещать работу, например, с учебой, - отмечают специалисты.

От курьеров требуется хорошая физическая подготовка, знание города и наличие собственного транспорта, если человек работает на машине.

Что касается зарплаты, то за три года в Петербурге рост составил более 45 тысяч рублей. Сейчас максимальная зарплата курьера составляет 97,7 тысяч рублей.