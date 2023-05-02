Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о подрыве опоры ЛЭП в Гатчинском районе / Фото: Александр Дрозденко
В Ленинградской области в ночь на 1 мая 2023 года на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач. Взрыв прогремел ровно в 1 минуту после полуночи. Об этом местным жителям рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
- Была подорвана опора линии электропередач, на второй - обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство, - рассказал Дрозденко.
На место прибыли сотрудники полиции, ФСБ и взрывотехники. Последние сняли со вторй опоры взрывное устройство и разминировали его. Сейчас угроза взрыва уже устранена.
- Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах, - отметил губернатор.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о незаконном обороне взрывных устройств и диверсии.