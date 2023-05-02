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НовостиОбщество2 мая 2023 7:20

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает юбилей

С праздником дирижера поздравил Борис Пиотровский
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Директор Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает юбилей

Директор Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает юбилей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

2 мая 2023 года директор Мариинского театра Валерий Гергиев отмечает юбилей - 70 лет. С праздником знаменитого дирижера поздравили вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Без преувеличений он — музыкальный гений, талантливый руководитель и организатор, представить которого в любой другой профессии почти невозможно. Впрочем, как и без Мариинки, - отметил Пиотровский.

Бельский отметил, что Гергиева характеризует его же крылатая фраза: "Я постоянно думал о музыке, понимая, что остальное - приложится".

Гергиев руководит Мариинским театром Петербурга более 35 лет. За эти годы театр провел сотни концертов, различных конкурсов и фестивалей, известных во всему миру. Также под его руководством открылась вторая сцена Мариинки, которая работает уже 10 лет.