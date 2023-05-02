Девушка выжила после падения с 27-метровой высоты в Петербурге

Девушка выжила после падения с 27-метровой высоты на Васильевском острове Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге девушка выжила после падения с высоты в 27 метров. Все произошло днем 1 мая 2023 года в Василеостровском районе города. В 16:16 часов в экстренную службы 112 позвонили очевидцы и рассказали о падение человека. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Очевидцы рассказали, что видели, как с балкона девятого этажа дома 15 по улице Карташихина упала женщина, - рассказал источник.

На место происшествия сразу же прибыла скорая помощь. Медики обнаружили возле дома 25-летнюю жительницу города Павловск, которая была жива. Ее сразу же госпитализировали в Мариинскую больницу. У пострадавшей травмы головы, груди, рук, ног, а также перелом костей таза.

По какой причине девушка упала с высоты, на данный момент неизвестно. Это предстоит выяснить полиции.