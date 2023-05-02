Суд Петербурга прекратил уголовное дело на бизнесмена Валерия Израйлита. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Смольнинский районный суд Петербурга частично прекратил преследование в отношении предпринимателя Валерия Израйлита. Мужчину обвиняли в мошенничестве и отмывании преступных доходов. Но у дела истек срок давности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Подсудимый просил суд, в связи с истечением сроков давности, прекратить производство по его обвинению в совершении преступлений. Суд удовлетворил ходатайство, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, другое уголовное дело на бизнесмена остается в силе. Речь идет о переводе денег с использованием поддельных документов. Ранее сообщалось, что Израйлита задержали в 2016 году. По версии следствия, петербургский предприниматель похитил деньги, которые предназначались для развития порта Усть-Луга в Ленинградской области.