Солнечное гало заметили в небе над Петербургом Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Солнце над Санкт-Петербургом преобразилось. Днем 2 апреля 2023 года жители города заметили красивый и светящийся круг вокруг солнца, который переливался разными цветами радуги. Это явление называется гало.

- Такое яркое гало было видно в городе Пушкин около часа дня, - рассказывает фотограф "Комсомольской правды".

Гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, но бывает и вокруг уличных фонарей или других мощных источников света. Как правило, явление можно наблюдать, когда в перистых облаках в верхних слоях тропосферы образуются ледяные кристаллы. Хоть в Петербурге и теплый день впервые за долгое время, холод уже приближается к городу. Поэтому гало и стало видно вокруг Солнца.

Отметим, что с 4 мая в Петербурге ожидается снег.