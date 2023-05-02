Петербуржцев оштрафовали на 13,7 млн рублей за сутки из-за неправильной парковки во дворах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Более тысячи водителей за сутки получили штрафы за неправильную парковку во дворах Северной столицы. Суммарно нарушители должны будут заплатить более 13,7 миллионов рублей. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

- В отношении автомобилистов, оставивших машины на газоне или перегородивших подъезд к контейнерным площадкам или входы в здание, вынесено 1139 постановлений, из них 70 - в отношении юридических лиц, - рассказали в ведомстве.

Нарушения фиксируют специальные аппаратно-программные комплексы. Каждый день все районы города объезжают 15 автомобилей. С начала года были выписаны штрафы на общую сумму 91,7 миллионов рублей.

Напомним, за неправильную парковку во дворах физическим лицам грозит штраф в размере от трех тысяч рублей. Юридическим лицам придется выплатить 150 тысяч.