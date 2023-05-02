Отопление могут отключить в Петербурге после 9 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге пока что превалирует устойчиво плохая и холодная погода. Май начался с промозглого ветра, накануне и вовсе пол дня шел дождь, а до конца рабочей недели несколько дней будет идти мокрый снег. Однако постепенно погода начнет исправляться и температура воздуха подниматься вниз. Ожидается, что уже после 9 мая 2023 года в домах Петербурга могут перестать подавать тепло. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Как правило в Петербурге до 9 мая не отключают отопление. В этом году уже после Дня Победы среднесуточная температура воздуха будет выше плюс 8 градусов. Как только такая температура продержится несколько дней, и отключат отопление, - пояснил синоптик.

По данным Колесова, к 9 мая в Петербурге ожидается уже около плюс 15 градусов. А за плюс 20 температура поднимется лишь в конце месяца.