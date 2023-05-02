Власти Петербурга восстановили три школы и детсада в Мариуполе к 1 сентября

В городе восстановили три школы и детских сада. Фото: Смольный

Восстановительные работы в Мариуполе идут полным ходом. Так, губернатор Северной столицы подчеркнул, что к грядущему 1 сентября уже отремонтировали три школы и три детских сада. К слову, их полностью оборудовали по петербургским стандартам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Дорожную карту работ в городе-побратиме утвердили в правительстве России, Донецкой народной республики, администрации Мариуполя. Восстановили объекты полностью по 26 адресам. В планах еще 44 точки, – сказал губернатор.

Кроме того, власти города реконструировали и объекты здравоохранения. К началу мая пациентов принимать начали взрослая и детская поликлиники. Также трудятся врачи в отделении детской хирургии и онкологическом корпусе больницы № 3. К слову, по поручению Президента, хотят восстановить перинатальный центр с роддомом.

Интересно, что, кроме основных объектов инфраструктуры, к концу 2023 года власти Северной столицы хотят завершить реконструкцию и Центра детского и юношеского творчества «Прометей».