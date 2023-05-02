Два отечественных «Балтийца» запустят на красной линии в Петербурге

Два отечественных «Балтийца» скоро появятся на красной линии. Фото: t.me/transportniytseh

В Северной столице продолжается масштабная программа обновления составов метрополитена. В рамках нее в ближайшее время на рельсы красной линии встанут еще два отечественных состава «Балтиец». На первой ветке, кстати, уже ходят несколько новых вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

– В «Балтийце» есть все для комфортной и безопасной поездки: просторные вагоны и удобные сидения, специальные места для маломобильных граждан, системы информирования, шумоизоляции, вентиляции и обеззараживания воздуха, – уточнили в пресс-службе комитета.

Напомним, что самое крупное обновление подземных составов за последние 30 лет началось в 2022 году. Тогда в петербургский метрополитен прибыло 32 поезда, которые производит АО «Трансмашхолдинг». Как выяснилось, в планах города до 2025 года поставить 304 состава, а после – в 2026-2031 годах – более 600 вагонов.