Без вести пропавшую 19-летнюю девушку четыре дня ищут в Петербурге

Без вести пропавшую 19-летнюю девушку четыре дня ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Северной столице волонтеры «ЛизыАлерт» разыскивают 19-летнюю девушку. Как стало известно, петербурженка ушла из дома 28 апреля. К вечеру 2 мая – спустя четыре дня – ее местоположение до сих пор неизвестно. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в официальном сообществе ВКонтакте.

– Необходима помощь добровольцев, – обратились волонтеры ко всем неравнодушным.

Среди особых примет покинувшей дом девушки: средний рост – около 157 сантиметров, нормальное телосложение, голубого цвета глаза, темные волосы. Сообщившие о пропаже близкие не могли быть на 100 процентов уверены, во что она была одета, когда уходила из дома. Но предположили, что скорее всего на разыскиваемой будет черная куртка, бордовая толстовка, черные брюки и белые кеды.

Как всегда любую информацию о пропавшем нужно сообщить инфоргу Алене (Вернер). Она доступна для неравнодушных по телефону 8 (921) 983 53 85. Либо же передать сведения можно по номерам 112, или 8 (800) 700 54 52.