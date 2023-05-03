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НовостиЗдоровье2 мая 2023 21:51

В жестком ДТП с автомобилем пострадала велосипедистка из Петербурга

Девушку спасли врачи НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
Элеонора КУРЮМОВА
В жестком ДТП с автомобилем пострадала велосипедистка.

В жестком ДТП с автомобилем пострадала велосипедистка.

Фото: Александр ГЛУЗ

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 1 мая с множественными травмами поступила женщина. Как стало известно, повреждения головы, груди, позвоночника, таза и конечностей она получила в ДТП. Выяснилось, что ее на велосипеде сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения, куда привезли пострадавшую.

– Бригада специалистов незамедлительно приступила к спасению пациентки. Несколько часов врачи-хирурги боролись за жизнь девушки, – уточнили в пресс-службе больницы.

Сотрудники НИИ также добавили, что медики провели всего пять операций, чтобы обратить последствия аварии для пострадавшей. К слову, сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В пресс-службе медицинского учреждения читателям напомнили, что, катаясь на велосипедах или самокатах, следует быть особенно внимательными и осторожными, а также не стоит пренебрегать защитной экипировкой.