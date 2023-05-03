В жестком ДТП с автомобилем пострадала велосипедистка из Петербурга

В жестком ДТП с автомобилем пострадала велосипедистка. Фото: Александр ГЛУЗ

В НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе 1 мая с множественными травмами поступила женщина. Как стало известно, повреждения головы, груди, позвоночника, таза и конечностей она получила в ДТП. Выяснилось, что ее на велосипеде сбил автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения, куда привезли пострадавшую.

– Бригада специалистов незамедлительно приступила к спасению пациентки. Несколько часов врачи-хирурги боролись за жизнь девушки, – уточнили в пресс-службе больницы.

Сотрудники НИИ также добавили, что медики провели всего пять операций, чтобы обратить последствия аварии для пострадавшей. К слову, сейчас пациентка находится в стабильном состоянии. В пресс-службе медицинского учреждения читателям напомнили, что, катаясь на велосипедах или самокатах, следует быть особенно внимательными и осторожными, а также не стоит пренебрегать защитной экипировкой.