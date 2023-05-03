Ветераны Ленинградской области получат выплаты ко Дню Победы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в Ленинградской области, получат выплаты к Дню Победы. Соответсвующее распоряжение 3 мая 2023 года подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили в областной администрации.

- Выплаты получат более 68 тысяч жителей Ленобласти. Отмечу, что в этом году выплаты к празднику увеличились – в прошлом году были категории, которые получили по 3, 4 и 7 тысяч рублей. Кроме того, в рамках единой агломерации с Санкт-Петербургом, размер выплат для ветеранов одинаков, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Так, по 10 тысяч рублей в честь праздника получат инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма. По 5 тысяч рублей выплатят вдовам и вдовцам участников боевых действий и детям войны.