Петербуржец нашел труп человека в колодце на своей даче. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец нашел человеческие останки в колодце на своем дачном участке. 36-летний мужчина приехал в СНТ «Заря» в деревне Келколово Кировского района, где не был более двух лет. Но долгожданный приезд на природу омрачил найденный труп. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Все происходило 2 мая. Мужчина заглянул в колодец и отшатнулся: в воде он увидел человеческие кости, - рассказал источник.

На месте находки работали следователи. Они извлекли скелетированные человеческие останки. Пол и возраст погибшего пока определить сложно. Специалисты осмотрели труп и направили его в морг для установления причины смерти.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали и обстоятельства случившегося.