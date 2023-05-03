Невский проспект встал в 10-балльную пробку днем 3 мая
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге жуткие пробки. С утра 3 мая 2023 года на главной магистрали Северной столицы образовался серьезный затор. Плотность движения зашкаливает - 10 баллов. Об этом сообщает сервис "Яндекс".
- Неожиданно плотное движение сейчас на Невском проспекте. Загруженность магистрали к Дворцовой площади — 10 баллов, что на 3 балла выше обычного, - сообщает сервис.
Однако что стало причиной такой плотной пробки, пока не установлено. 3 мая нет никаких перекрытий в центре города, также не проводится репетиция парада.
Отметим, что также плотное движение наблюдается на Троицком мосту в сторону центра и на Садовой улице в обе стороны.
Также пробка в 8 километров сковала внешнюю сторону КАД от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свои маршруты.