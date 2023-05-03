Украшения из редчайшего самоцвета стоимостью 1,6 млн рублей задержали таможенники в Петербурге

Дорогие ожерелья в Китай пыталась отправить студентка вуза. Фото: ЦПТ

Сотрудники таможни нашли в посылках 200 ювелирных украшений с самоцветами. Изделия из золота и серебра направлялись по почте в Китай. Их стоимость оценили в 1,6 миллионов рублей. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба Центральной почтовой таможни.

- Серьги, кольца, подвески, колье, браслеты, часы, броши, а также заготовки в виде обработанных природных камней отправила за границу студентка вуза. В декларации она занизила стоимость товара в сотню раз. Сама нарушительница заявила, что отправляла бижутерию для друзей на свадьбу, - рассказали в ведомстве.

Специалисты провели экспертизу и выяснили, что изделия задекорированы вставками из янтаря, лунного адуляра, сиреневого чароита, фианита и радужного агата. Чароит – это самый редкий самоцвет в мире. Его единственное месторождение на планете находится только в Восточной Сибири.

Решается вопрос о возбуждении двух административных дел из-за неправильного декларирования товаров.