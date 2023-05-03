Апартаменты в Курортном районе Петербурга подорожали на 20%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за ограниченного предложения в Курортном районе Северной столицы заметно подорожали апартаменты. Их цена поднялась на 20 процентов с начала продаж к апрелю текущего года. Об этом сообщает Nikoliers.

- Средневзвешенная цена квадратного метра в этом районе составляет 286 тысяч рублей. Два года назад она составляла 201 тысячу рублей, - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что в марте прошлого года стоимость достигла максимального значения и поднялась до 335 тысяч рублей за квадратный метр. Выходит, что сейчас покупка даже стала более выгодной. Спрос на рекреационные апартаменты остается стабильным, хоть и снизилась покупательская активность.

За первый квартал этого года в Курортном районе Петербурга купили 33 объекта. Это соответствует среднему квартальному показателю прошлого года.