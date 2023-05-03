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НовостиОбщество3 мая 2023 15:49

Две полосы для автобусов и велодорожка появятся на новом мосту через Неву в Петербурге

Новый мост начнут строить впервые за 40 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новый мост через Неву построят впервые за 40 лет.

Новый мост через Неву построят впервые за 40 лет.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге впервые за 40 лет начнется строительство нового разводного моста, который получит имя Большой Смоленский мост. Специалисты рассказали, каким он будет. Об этом 3 мая пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

- Мост будет разводным, с пролётом в 66,2 метров. Проезжая часть для автомобилей задумана с наличием шести полос, - сообщило издание со ссылкой на АО «Институт Гипрострой мост – Санкт-Петербург».

Для общественного транспорта на новом мосту чрез Неву выделят сразу две полосы на проезжей части. Также там обустроят один тротуар и одну велодорожку. Новая переправа должна сделать жизнь проще для 800 тысяч человек.

Напомним, проектировать Большой Смоленский мост начали в конце июля 2021 года. Документы будут подготовлены в конце этого года: тогда же начнется строительство.