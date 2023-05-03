Две полосы перекроют на КАД от Кудрово до Вантового моста до 21 мая

Две полосы перекроют на КАД до 21 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

На участке КАД от Кудрово до Вантового моста начнут восстанавливать дорогу. Для этого до 21 мая полностью перекроют две полосы движения, а еще на двух – введут временные ограничения по скорости. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Специалисты будут устранять колейность покрытия проезжей части с 10 по 21 мая. На первой и второй полосах ездить можно будет со скоростью не более 50 километров в час, – уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он также добавил, что ремонтировать участок с 56 по 49 километр планируется круглосуточно, в две смены. Сроки завершения работ, вероятно, скорректируют в зависимости от погодных условий в Северной столице. Также на КАДе установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и смонтируют сигнальные фонари.