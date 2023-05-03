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НовостиОбщество3 мая 2023 16:33

Две полосы перекроют на КАД от Кудрово до Вантового моста до 21 мая

На двух других полосах ограничат скорость движения
Элеонора КУРЮМОВА
Две полосы перекроют на КАД до 21 мая.

Две полосы перекроют на КАД до 21 мая.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На участке КАД от Кудрово до Вантового моста начнут восстанавливать дорогу. Для этого до 21 мая полностью перекроют две полосы движения, а еще на двух – введут временные ограничения по скорости. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

– Специалисты будут устранять колейность покрытия проезжей части с 10 по 21 мая. На первой и второй полосах ездить можно будет со скоростью не более 50 километров в час, – уточнил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Он также добавил, что ремонтировать участок с 56 по 49 километр планируется круглосуточно, в две смены. Сроки завершения работ, вероятно, скорректируют в зависимости от погодных условий в Северной столице. Также на КАДе установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, и смонтируют сигнальные фонари.