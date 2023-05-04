Трое школьников с пистолетом напали на 54-летнего мужчину в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Невского района задержали трех подростков, которых подозревают в разбое. По версии следствия, они пытались обманным путем отобрать деньги у 54-летнего петербуржца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина обратился в полицию около семи вечера 29 апреля. Он рассказал, что на него напали на проспекте Большевиков. Сначала с ним договорились о встрече: пострадавший хотел продать 4500 долларов США. Но потом подошел еще один парень и угрожал пистолетом, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Мужчина отказался отдавать деньги подросткам. Тогда злоумышленники просто убежали. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Парней задержали утром 2 мая. Вымогателями оказались 14-летний девятиклассник, 15-летний восьмиклассник и 17-летний школьник. Все они учатся в одной школе.