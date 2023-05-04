Смольный подтвердил запрет на запуск дронов и беспилотников в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ввели полный запрет на использование беспилотников и дронов. Об этом стало известно 3 мая 2023 года. Данную информацию 4 мая подтвердил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин.

- Введен полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, - сообщил он во время пресс-конференции.

По предварительным данным, запрет будет действовать до 15 мая. Однако точных сроков пока не было установлено.

В случае нарушения владельцу дрона грозит привлечение к административной отвественности, за которым последует штраф до 500 тысяч рублей, а также административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, что в Петербурге отменили воздушную часть парада на День Победы. В городе состоится только традиционный парад на Дворцовой площади.