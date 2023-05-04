В квартире 88-летней писательницы Нины Катерли в Петербурге прошли обыски из-за спектакля ее внучки

У писательницы Нины Катерли прошли обыски из-за спектакля ее внучки Жени Беркович Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция провела обыски в квартире 88-летней писательницы Нины Катерли. Об этом 4 мая 2023 года рассказал депутат Законодательного Собрания города Борис Вишневский. Он отметил, что обыски связаны с пьесой, которую поставила в Москве ее внучка Евгения Беркович.

- Домой к Нине Семеновне Катерли пришли с обыском. Из-за пьесы, которую ставила ее внучка, Женя Беркович. Беркович задержана в Москве. Говорят об уголовном деле, - сообщил парламентарий.

Как объяснила в социальных сетях дочь писательницы и мать режиссера, поэтесса Елена Эфрос, речь идет о спектакле «Финист – ясный сокол» по пьесе Светланы Петрийчук — о женщинах, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. По предварительным данным, из-за постановки было возбуждено уголовное дело об «Оправдании терроризма».