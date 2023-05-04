Более 500 человек за неделю обратились в больницы Петербурга после укуса клещей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами в Петербурге. С 28 апреля по 4 мая в больницы обратились 544 человека. 80 из них – дети, которым меньше 17 лет. Лидирует по укусам клещей Пушкинский район. Там жертвами насекомых стали 28 человек.

- На втором месте Курортный район, а на третьем – Приморский. При этом, за этот период в городе не выявлено случаев заболевания клещевым энцефалитом или другими инфекциями, - рассказали в региональном ведомстве.

Всего специалисты исследовали 732 клеща. Только один из них был заражен вирусным энцефалитом. А вот боррелиоз выявлен у 169 насекомых из 681 проверенных.

С 1 апреля по 4 мая в Северной столице от клещевого энцефалита вакцинировались более 30 тысяч человек, в том числе более восьми тысяч детей. Петербуржцам напомнили, что прививки нужно ставить за две недели до выезда на опасные территории.