Трое пьяных петербуржцев сломали поклонный крест на Греческой площади

Полицейские задержали хулиганов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Петербурга задержали молодых людей, которых подозревают в повреждении поклонного креста, установленного на Греческой площади. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение о том, что неизвестные сломали поклонный крест, поступило в полицию Центрального района Северной столицы утром 4 мая. Об инциденте рассказал прохожий, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что памятник повредили около двух часов ночи. В этом подозревают трех молодых людей, которые рассказали, что все произошло из-за того, что они были сильно пьяны.

Полицейские задержали подозреваемых. Как выяснилось, они втроем работают в ресторане. Их доставили в отдел полиции для разбирательства и привлечении к ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.