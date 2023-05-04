12 захоронений времен ВОВ нашли в Гатчине

12 захоронений нашли в Гатчине. Фото: t.me/sledcom47

В Ленобласти поисковые отряды ищут останки мирных жителей региона. И в одну из разведочных вылазок, 4 мая, на окраине деревни Выра Гатчинского района волонтеры нашли захоронение одновременно 12 человек. Предположительно, обнаруженные люди погибли от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ленобласти.

– По факту обнаружения захоронений правоохранителями Ленобласти проводится доследственная проверка, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В следственном комитете также уточнили, что, кроме самих останков, рядом обнаружили также фрагменты личных вещей и одежды. Сотрудники СК изъяли их и отправили на судебную медико-криминалистическую экспертизу для того, чтобы точно определить возраст, пол и причину смерти погребенных. К слову, в плановых поисковых работах участвовали специальные отряды «Искра», «Легенда», «Гром»