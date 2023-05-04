Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за застройки северного намыва в Петербурге

Уголовное дело возбудят из-за застройки северного намыва. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращения жителя Северной столицы. Как стало известно, горожанина не устраивают намывные работы на берегу Финского залива в Василеостровском районе. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

– Ранее поступило обращение по поводу многочисленных нарушений со стороны ПАО «Группа ЛСР» при строительстве искусственного основания, – уточнили в пресс-службе.

В информационном центре также добавили, что обратившегося беспокоит экологическая ситуация в акватории. Он считает, что несоблюдение необходимых требований застройщиком, может навредить биоразнообразию и водоему в целом. Как стало известно, в региональном комитете ранее проводилась процессуальная проверка, но заявителям неоднократно отказывали в возбуждении дела.

Председатель следственного комитета, в свою очередь, обязал местных правоохранителей проверить все озвученные доводы, а также представить доклад о промежуточных и окончательных результатах расследования.