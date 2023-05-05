Пожар вспыхнул в квартире на Советском проспекте в Петербурге

Пожар вспыхнул на Советском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар вспыхнул поздним вечером 4 мая в 41-м доме на Советском проспекте в Северной столице. Испуганные черными клубами дыма очевидцы позвонили спасателям и рассказали, что в ЖК «Живи в Рыбацком» горит одна из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города на Неве.

– Сведения о пострадавших не поступали, – уточнили пожарные.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, жителям района пришлось совместными усилиями раскачать и отбуксировать несколько машин, припаркованных у многоэтажки в Невском районе. Только после этого пожарные смогли подобраться к горящей однокомнатной квартире. Как выяснилось, в ней огонь полностью занял комнату площадью 17 квадратных метров. Больше часа потребовалось работникам МЧС, чтобы усмирить стихию. Усилиями 17 пожарных на четырех специальных машинах последние языки пламени стухли к 23:40.