Восемь миллиардов рублей привлекут в бюджет Петербурга проекты вузов

Восемь миллиардов рублей получат проекты вузов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская наука получает все больше серьезных инвестиций от федерального центра и бизнеса. Так, в Северную столицу в 2023 году благодаря вузовским проектам планируется привлечь восемь миллиардов рублей. Средства пойдут на реализацию инициатив участников программы «Приоритет 2030». Об этом Александр Беглов рассказал в эфире канала «78».

– Наука сегодня – это один из двигателей развития мегаполиса, – подчеркнул глава города на Неве.

Губернатор также уточнил, что федеральное финансирование исследовательской сферы до 2024 года составило около семи миллиардов рублей. А в минувшем, 2022 году город вместе с 25 научными институтами и вузами Петербурга получил около полутора миллиардов рублей на обновление приборной базы. Кроме того, Александр Беглов напомнил, что именно этот сектор в 2022 году лидировал по количеству уплаченных налогов.