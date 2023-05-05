Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика4 мая 2023 23:12

Смольный хочет штрафовать туристов и гостиницы за неуплату курортного сбора

Сперва туристы заплатят от 500 до двух тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели – до пяти
Элеонора КУРЮМОВА
Смольный хочет штрафовать туристов и гостиницы за неуплату курортного сбора.

Смольный хочет штрафовать туристов и гостиницы за неуплату курортного сбора.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном определили размер штрафов для уклонистов от курортного сбора. Так, юрлицам и индивидуальным предпринимателям грозит наказание в десять и пять тысяч рублей соответственно. При повторном нарушении, сумма вырастет до 25 и 50 тысяч рублей. А вот туристы заплатят в разы меньше: первый штраф не превысит двух тысяч рублей. Соответствующий закон появился на сайте антикоррупционной комиссии.

– Если же средства не поступили в бюджет города вовремя, то бизнесменам придется заплатить 50 тысяч рублей, а организациям – 75 тысяч. При попытке повторно обойти сбор наказание вырастет до 150 тысяч рублей и 100 тысяч соответственно, – говорится в тексте документа.

Если же средства откажутся платить туристы, сумма штрафа будет варьироваться от одной до пяти тысяч рублей. К слову, под повторным нарушением в Смольном понимают неуплату курортного сбора в течение года с последнего административного нарушения. Кстати, закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.