Смольный хочет штрафовать туристов и гостиницы за неуплату курортного сбора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном определили размер штрафов для уклонистов от курортного сбора. Так, юрлицам и индивидуальным предпринимателям грозит наказание в десять и пять тысяч рублей соответственно. При повторном нарушении, сумма вырастет до 25 и 50 тысяч рублей. А вот туристы заплатят в разы меньше: первый штраф не превысит двух тысяч рублей. Соответствующий закон появился на сайте антикоррупционной комиссии.

– Если же средства не поступили в бюджет города вовремя, то бизнесменам придется заплатить 50 тысяч рублей, а организациям – 75 тысяч. При попытке повторно обойти сбор наказание вырастет до 150 тысяч рублей и 100 тысяч соответственно, – говорится в тексте документа.

Если же средства откажутся платить туристы, сумма штрафа будет варьироваться от одной до пяти тысяч рублей. К слову, под повторным нарушением в Смольном понимают неуплату курортного сбора в течение года с последнего административного нарушения. Кстати, закон вступает в силу с 1 августа 2023 года.