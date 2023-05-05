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НовостиЭкономика4 мая 2023 23:31

Копченые креветки начнут поставлять в Китай из Ленобласти

Всего ракообразных за границу отправят на 650 млн рублей
Элеонора КУРЮМОВА
Копченые креветки начнут поставлять в Китай. Фото: online47.ru

Копченые креветки начнут поставлять в Китай. Фото: online47.ru

Компания из Ленинградской области «Нортен Шримп Энд Фиш Продуктс» начнет поставлять изысканный морской деликатес в дружественный Китай. За бугор повезут копченых ракообразных – креветок в соусе. Как стало известно, фирма заключила первый экспортный контракт. Об этом пишет «Online47» со ссылкой на центр развития промышленности региона.

– Пищевая продукция – ключевое направление торговли региона с КНР. Там качество российских товаров оценивают по достоинству, – цитирует издание гендиректора центра Веру Штокайло.

Со слов главы организации, продуктовая новинка от местного производителя создается по оригинальному рецепту. Она уверена, что у широкой гастрономической публики Китая товар станет востребованным. К слову, отправить планируют приготовленных морских жителей на весомую сумму – около 650 миллионов рублей. Как выяснилось, контракт с дружественным государством продлится до конца 2023 года.