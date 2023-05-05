Детский садик с бассейном открылся в исторической части Васильевского острова Петербурга

Губернатор Петербурга открыл детский садик в исторической части Васильевского острова Фото: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге открылся новый детский садик. Он расположился в исторической части Васильевского острова. Долгое время здесь не появлялось новых дошкольных учреждений. Возведением детского сада занималась строительная компания Setl Group. Торжественная церемония открытия состоялась 5 мая 2023 года при участии губернатора города Александра Беглова, главы администрации Василеостровского района Михаила Соболева и гендиректора Setl City Ильи Еременко.

- У садика есть своя изюминка – с первых дней ребята будут изучать правила дорожного движения. Кроме того, в садике появится соляная комната, микроклимат которой позволит укрепить детский иммунитет, - отметил градоначальник.

В детском саду есть бассейны, он рассчитан на 220 малышей. В него будут ходить дети от года до семи лет. Помимо бассейна в дошкольном учреждении есть игровые комнаты, специальные залы для занятий музыкой, физкультурой и подготовкой к школе. Во дворе обустроена игровая и спортивная площадки, а также место для утренней гимнастики.