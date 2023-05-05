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НовостиОбщество5 мая 2023 8:15

Глава СК Бастрыкин поручил проверить вопрос о признании исторического здания «Дача Садалиса» в Петербурге объектом культурного наследия

Ранее за помощью к председателю комитета обратились петербуржцы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Председатель СК России дал поручение провести процессуальную проверку в связи с обращением жителей Санкт-Петербурга о необходимости сохранения исторического здания

Председатель СК России дал поручение провести процессуальную проверку в связи с обращением жителей Санкт-Петербурга о необходимости сохранения исторического здания

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручит провести проверку после обращения к нему жителей Санкт-Петербурга, обеспокоенных сохранением исторического здания «Дача Садалиса» в поселке Песочном. Горожане хотят, чтобы постройка была признана объектом культурного наследия, чтобы ее уберегли от разрушения. Об этом 5 мая 2023 года сообщили в комитете.

- Было опубликовано обращение активистов в адрес СК России с просьбой помочь в решении вопроса о признании исторического здания «Дача Садалиса» в поселке Песочном объектом культурного наследия, что поможет уберечь его от возможного разрушения, - рассказали в комитете.

Бастрыкин поручил комитету в Петербурге провести проверку по данному факту и предоставить ему доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.