У реки Нарва задержали гражданина Словакии, переплывшего границу Ленобласти на надувном круге

У реки Нарва задержали гражданина Словении, переплывшего границу Ленобласти на надувном круге / Фото: ПУ ФСБ России по г. СПБ и ЛО

В Ленинградской области на берегу реки Нарва задержали мужчину, который переплыл границу в гидрокостюме и на надувном круге. Его обнаружили 1 мая 2023 года рядом с границей России. Об этом рассказали в пограничном управлении ФСБ России по Петербургу и области.

- В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Словацкой Республики. Государственную границу незаконно пересек вплавь в гидрокостюме. Личные вещи иностранец переместил в рюкзаке, используя плавательный круг, - рассказали в управлении.

С какой целью мужчина пытался перебраться через границу не уточняется.

О нарушении пограничного режима была проинформирована эстонская сторона. 3 мая было принято решение об аресте мужчины. Отметим, что за такой заплыв иностранцу грозит тюремное заключение сроком от двух до шести лет.