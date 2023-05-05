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НовостиОбщество5 мая 2023 10:47

Фонари поставят в парке Строителей в Петербурге

Специалистам предстоит протянуть почти 9 километров кабельной линии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Заключены контракты на строительство наружного освещения в парке Строителей

Заключены контракты на строительство наружного освещения в парке Строителей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В парке Строителей в Санкт-Петербурге наконец-то появится освещение. В комитете по энергетике и инженерному делу 5 мая 2023 года рассказали, что вскоре в парке начнутся работы по прокладке кабельной линии, а также установке фонарей. Государственные контракты на работу уже заключены.

- В общей сложности специалистам предстоит проложить почти 9 километров кабельной линии, а также установить 257 светильников на 232 опорах, - рассказали в комитете.

Современные фонари осветят пешеходные дорожки в парке и детские площадки. Благодаря этому гулять по парку или заниматься спортом станет удобно и приятно даже в вечернее время либо зимой, когда темнее слишком рано.

Работы будут проходить в два этапа. Ожидается, что все работы будут закончены в ноябре 2023 года.