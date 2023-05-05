СК возбудил уголовное дело за нарушения при застройке намыва на Васильевском острове в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ / Фото: СК СПб

В Санкт-Петербурге следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушения, которые были выявлены на месте застройки намыва на Васильевском острове. Дело завели по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Об этом 5 мая 2023 года сообщили в ведомстве.

- Согласно данным следствия, неустановленные пока работники компании застройщика с октября 2021 года по настоящее время при выполнении работ по восстановлению земли на Васильевском острове навредили устройству песчаному грунту, установив временное береговое укрепление откосного типа, - рассказали в комитете.

Это все грозит тяжкими последствиями для окружающей среды. Есть опасность распространения загрязняющих веществ, что может привести к причинению вреда здоровью населения.

На данный момент проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств.