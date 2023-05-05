Уровень безработицы достиг 1,7 процента в Петербурге

Уровень безработицы достиг 1,7 процента. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице аналитики подсчитали уровень безработицы. И показатель оказался неожиданным. На данный момент процент неработающих людей составляет всего 1,7. К слову, в конце 2022 года этот показатель составлял 2,1 процента. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в своем телеграм-канале.

– Показатель рассчитывался по методологии международной организации труда. На данный момент в городе чуть более 13 тысяч безработных, – уточнил чиновник.

Он также представил и другие цифры, характеризующие социально-экономическую ситуацию в городе на Неве к маю 2023 года. Так, почти три тысячи человек или 43 предприятия находятся в простое. А вот в режиме неполной занятости оказалось вдвое меньше граждан – чуть более полутора тысяч. К слову, открытых вакансий на рынке труда на данный момент насчитали более 44 тысяч.