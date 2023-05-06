У метро «Московская» выросла десятибалльная пробка

Пробка сковала сразу несколько улиц, автомобили и автобусы почти не движутся. Фото: Яндекс.Карты

Серьезный автомобильный затор сковал дороги у станции метро «Московская». Около трех часов дня в субботу, там намертво встали сразу Московский и Ленинский проспекты, улица Типанова, Демонстрационный проезд.

Мобильные карты показывают в этом районе десятибалльную пробку, а очевидцы дополняют в соцсетях, что автомобили и автобусы стоят без движения огромной цепочкой. Судя по картам, на пересечении Типанова и Демонстрационного проезду мешает ДТП. Осложняет движение и ограничение из-за ремонта дороги на участке от площади Победы до Бассейной улицы. Работы здесь начались еще 24 апреля.

А вот по Московскому проспекту не дают комфортно проехать аварийные бригады «Водоканала». Если верить картам Государственной административно-технической инспекции, сотрудники предприятия устраняют какие-то дефекты вблизи домов №206 и 197. Неполадки обнаружили около 14 часов дня.

- Ограничение движения при работах по устранению аварии, - гласит подпись проблемного участка на виртуальной карте.

«Комсомолка» запросила у «Водоканала» информацию о том, что случилось с сетями на Московском проспекте.