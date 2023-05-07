Автобусы до Пулково встали в большую пробку из-за ремонта на Московском проспекте

В сторону Пулково в Петербурге опять гигантские пробки из-за ремонта на Московском проспекте. Фото: yandex.ru/maps

Автобусы, которые идут до аэропорта Пулково, продолжают стоять в большой пробке из-за ремонта на Московском проспекте. В воскресенье, 7 мая, ситуация изменилась мало. Задержки составляют от 30 минут. В «Организаторе перевозок» просят пассажиров заранее планировать свой маршрут с учетом плотного трафика. Напомним, в районе станции метро «Московская» дорожники перекрыли две полосы в обе стороны.

- Автобусные маршруты с номерами 11, 13, 13а, 31, 59, 114, 130, 141, 147, 150, 187, 239, 243, 244, 246, 252, 301, 333 и троллейбусные маршруты с номерами 27, 29, 35, 45, 47 в воскресенье. 7 мая, следуют с задержками от 30 минут, - уточнили перевозчики.

Судя по сервису «Яндекс.Карты» на перекрестке Московского и Ленинского проспекта сейчас чуть ли не 10-балльные пробки, несмотря на то, что до час пика еще далеко.