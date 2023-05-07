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НовостиОбщество7 мая 2023 16:50

Уровень загрязнения воздуха оказался превышен в трех районах Петербурга в апреле

Об этом отчитались в «Северо-Западном УГМС»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В трех районах Петербурга в апреле 2023 года был превышен уровень загрязнения воздуха.

В трех районах Петербурга в апреле 2023 года был превышен уровень загрязнения воздуха.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы дышали далеко не самым чистым воздухом в апреле 2023 года. За предыдущий месяц его уровень загрязнения оказался превышен в трех районах. Об этом отчитались сотрудники ФГБУ «Северо-Западное УГМС», которые проводят соответствующие проверки ежемесячно. Оказалось, что в апреле в воздухе в Северной столице диагностировали взвешенные вещества и еще кое-что интересное.

- В воздухе выявили содержание аммиака, этилбензола и сероводорода. Выше всего показатели загрязнения в Красносельском, Василеостровском и Московском районах, - подчеркнули в пресс-службе организации.

Однако все эти показатели не являются высокими, которые могут вызывать беспокойство, уточняют эксперты. К слову, меньше всего воздух загрязнен в четырех уголках города. Повезло жителям Калининского, Петроградского, Фрунзенского и Центрального районов - там практически чисто.