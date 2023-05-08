Барда Нельсона выселяют из подвала на Петроградке, где он жил больше 10 лет

Много лет Нельсон обустраивал двор на улице Полосовой и место стало своеобразной достопримечательностью. Фото: Юлия СТАЛИНА

Барда Нельсона, который много лет обустраивал двор в Петроградском районе Петербурга, выселяют из подвала. Художник жил в подвальном помещении Полозовой улице больше 10 лет. Теперь его от туда выселяют. Недавно помещение передали в собственность комитета имущественных отношений и у Нельсона есть время собрать свои вещи до 15 мая. Об этом сообщили в социальных сетях жители района.

- Он уезжает с собакой. А кошку и ворону ручную некуда деть. Я прошу у всех неравнодушных: как помочь человеку и его животным? Не может же быть: столько народу приходило в нельсоновский дворик, он уже достопримечательность нашего любимого района, а когда пришла такая серьезная проблема, помочь некому.

Времени до 15 мая. Всего ничего, - сообщила жительница Елена.

Напомним, бард и художник Нельсон Искандерян несколько лет обустраивал двор на улице Полосовой, разрисовывал стены, создавал инсталляции и строил детскую площадку. Жильцы были не против. А вот коммунальщик периодически сносили и закрашивали творчество Нельсона.