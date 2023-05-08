Зарплата каждого пятого петербуржца уменьшилась с начала года

Но есть и те, у кого зарплата выросла. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти половину жителей Петербурга заявляют, что их зарплата в 2023 году изменилась. Меньше зарабатывать стали по сравнению с прошлым годом 22% горожан, больше – только 20%. К такому выводу пришли аналитики сайта hh.ru, которые провели опрос среди пользователей Северной столицы.

- Примечательно, что об уменьшении зарплаты за последний год женщины сообщали на 4% чаще, чем мужичины. А вот мужчины на 3% чаще получали повышение зарплаты с начала этого года, - отметили в пресс-службе сайта. - В разрезе возраста об увеличении зарплаты чаще других заявляют респонденты в возрасте от 18 до 24 лет – каждый третий опрошенный (28%).

Больше всего жаловались на снижение зарплаты представители сферы розничной торговли, каждый третий опрощенных – врач, каждый четвертый – работник науки и образования. А вот похвастаться увеличением заработка могут сотрудники масс-медиа, сферы закупок и ИТ-специалисты.